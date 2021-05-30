獨家：日本警方引進SNS分析系統用於調查犯罪

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【共同社5月30日電】相關人士29日透露，日本警察廳決定引進通過人工智能（AI）解析嫌疑人方面社交網站（SNS）並製作人物相關圖的搜查系統。SNS有時會被用作特殊詐騙等活動中聯繫許多相關人員的“犯罪平台”，警察廳希望該系統能有助於弄清並查處包括指使者在內的組織全貌。 年內將在警察廳和東京警視廳等5個都府縣警署開始運用，計劃擴大到全國警方。據稱與辦案人員等的分析相比，該系統能夠廣泛高效地收集信息。 另一方面，存在無關人員也被作為對象侵犯隱私的擔憂。警察廳幹部稱“僅分析網上呈公開狀態的數據，非公開信息在認為必要時將取得搜查令另行調查”，並稱“系統的使用僅限與犯罪有關，無關的信息不會調查”。 據警察廳透露，用AI解析參與有組織犯罪的嫌疑人和調查對象的SNS賬號，追蹤推特“跟帖”及臉書（Facebook）“朋友”等功能的許可和註冊地址、評論的回復對象等，查找有關賬號並製作相關圖。 在相關圖中浮出水面的人物的評論將由辦案人員仔細調查。根據內容等鎖定勸誘者和指使者的賬號，再次用AI解析該賬號，製作出新的相關圖。通過反復解析和詳查，力爭使犯罪團伙“可視化”。 5個都府縣警以外的警察總部在引進系統前將委託警察廳進行解析。據稱即使是涉及多個警署的案件也可使用該廳的系統。 特殊詐騙團伙和非法匯款組織等犯罪組織近年來利用SNS作為聯絡工具，引誘一些人“打黑工”的違法行為也在迅速擴大。基層人員只通過SNS...