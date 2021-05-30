對奧運酷暑的擔憂重燃 如何兼顧防疫成課題

Newsfrom Japan

【共同社5月30日電】此前隱藏在新冠疫情蔓延這一異常事態陰影下的對東京奧運會酷暑天氣的擔憂在歐美等地再次高漲。今夏預計較往年更熱，對奧組委而言，疫情下的防暑對策成為沉重課題。 歐美主要媒體電子版26日紛紛引用研究體育運動持續可能性的英國團體的報告，報道稱“對選手來說東京的氣溫是危險範圍”（美國CNN電視台），“日本的酷暑將有損運動員的表現”（英國BBC廣播公司）。 上述報告顯示，東京的平均氣溫較1900年上升了2.86度，上升速度是全球平均的三倍以上。指出最高氣溫超過35度的天數也在增多，無法否定氣候變化的影響。 2019年的奧運測試賽中，賽艇等比賽中許多選手出現中暑症狀，鐵人三項因高溫縮短了距離，受2019年酷暑影響，馬拉松等的舉辦地改為札幌。報告總結稱“為避免疫情全球大流行把奧運會延期一年，但卻沒有避免氣候變化的選項”。 奧組委在26日的理事會上，彙報了基於氣象廳預報的今夏天氣預期。去年7月下半月比常年氣溫低、雨天多，但據稱今年“氣溫與常年持平或更高”，“7月下半月較常年晴天更多，8月與常年一樣晴天較多”。 問題是如何兼顧防暑和疫情對策，舉出的課題包括戴口罩時如何預防中暑、避免遮陽棚下人員密集、選手用於給身體降溫的“冰浴”的衛生對策等。 尤其是口罩，在推進疫苗接種的歐美地區，出現完成接種人群無需戴口罩的動向，奧運相關人士擔心地表示：“接種疫苗後來日的人，在炎熱天氣下會好好帶口罩...