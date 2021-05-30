日本護理設施新冠感染者累計9490人

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【共同社5月30日電】30日從共同社的調查結果獲悉，日本老年人入住的護理設施中，感染新冠病毒的入住者累計至少達9490人，其中486人死亡。46個地方政府回答稱，有些老年人儘管需要住院，但仍留在設施內。去年5月共同社實施的同樣調查顯示，感染的入住者為474人，死亡79人。病例數在一年內增至約20倍。也有未公開的地方政府，實際數字可能更多。 在護理一線，除了原本的業務之外，還需承擔防疫和新冠療養等，負擔激增。病床緊張的情況也可能波及抵抗力弱的老年人。厚生勞動省尚未統計護理設施的感染人數。有必要在掌握實際情況後制定周密的對策。 該調查向都道府縣、政令指定城市、核心市、東京23區等共計152個地方政府詢問了去年1月到本月10日的累計數據，得到149個地方政府的回答。根據問題不同，有的地方政府只回答了聚集性病例，也有地方政府不公開或未統計。 確診感染的設施包括特別養護老人院和護理老人保健設施等至少1285個設施。死亡人數最多的都道府縣是埼玉縣，為87人。政令市中橫濱市死亡67人（僅聚集性病例），核心市中大阪府枚方市為25人。 北海道、栃木縣、熊本縣等46個地方政府掌握了呈陽性有必要住院但仍留在設施的病例，也有地方政府認為設施療養是最佳選擇。 作為對中央政府的要求，提出了“確保足夠的住院病床”（大阪府吹田市）、“防止對設施職員誹謗中傷的強有力措施”（靜岡縣）等。 在護理設施入住者的疫苗接種推...