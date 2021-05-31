關注：三成日本人稱新冠居家致被動吸煙增加

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【共同社5月31日電】日本國立癌症研究中心31日公佈調查結果，受新冠疫情導致避免外出和居家辦公的影響，33.7%的受訪者回答從共同居住的吸煙者處遭受“被動吸煙”的情況增加。31日是世界衛生組織（WHO）規定的“世界無煙日”。該中心研究員平野公康表示，“居家時間長的話，被動吸煙的機會變多，對健康的影響令人擔憂。” 吸煙者被指出感染新冠時重症化和死亡風險較高，加之生活方式變化帶來的壓力增加導致吸煙量上升也堪憂。該中心今年3月對吸煙者和不吸煙者各1000名成年人實施了問卷調查。 關於從同住者處被動吸煙的一問，給出回答且不吸煙的818人中，回答“增加”的比例達到10.6%。若將範圍縮小至有吸煙者同住的回答者，比例則達到33.7%。 在向吸煙者詢問吸煙量是否增加的問題中，回答增加的比例為18.0%，減少的比例為11.4%，沒有變化的比例為69.6%。吸煙量增加的原因中，壓力為49.4%，“職場禁煙但自己家裡沒有限制”為33.9%。 認為在有機會摘掉口罩的室內外吸煙區感染易擴散的人占到整體的59.4%，贊成關閉吸煙區的人佔58.3%。（完）