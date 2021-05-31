大坂直美拒絕參加法網記者會 繼續缺席恐停賽

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【共同社巴黎5月31日電】日本女子網球選手大坂直美（23歲）30日拒絕出席四大滿貫賽事第二站法國網球公開賽（巴黎）單打首輪勝出後的記者會。對此，四大滿貫的主辦方罕見發表聯合聲明，通告若繼續違反規則，可能將失去法網參賽資格和被禁止參加其他四大滿貫賽事。法網的主辦方當天對大坂處以1.5萬美元罰款。 處分公佈後，大坂在個人的官方推特上發帖稱“憤怒是缺乏理解。變化引起人們不適。”此番言論可能是對主辦方的反駁與指責。 大坂在賽前表示將不會出席記者會，主張“感受到運動員的心理健康狀況遭到無視，不願出現在質疑我的人面前”。首輪比賽後大坂接受了在賽場上的訪問和電視台採訪，但拒絕出席多家媒體到場的記者會。 據悉，賽事方事先敦促大坂重新考慮並提議通過對話解決問題，然而大坂並未接受。賽事方還發送了提出確認健康與支援的文件，告知出席記者會是平等適用所有選手的規則，但遭大坂拒絕。 聯合聲明中也同意選手心理健康是最為重要的，同時指出媒體對比賽的發展和球迷群擴大貢獻良多。聲明稱允許特例將滋長不公平，要求對話稱改善情況也“唯有通過有建設性的討論實現”。 男子選手錦織圭坦露複雜心境稱：“（拒絕）雖然不好，但有必要理解她的狀況。有好有壞。”（完）