話題：日本酒店改用竹製牙刷 減少塑料垃圾

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【共同社5月31日電】在日本，向住客提供手柄部分為竹子材質的環保型牙刷的住宿設施正在增多。這是為了減少被指海洋污染原因之一的塑料垃圾。政府已向本屆國會提交新法案，要求企業削減使用一次性塑料，採用動向或將進一步鋪開。 從事店鋪設計與備品採購的“豐和”公司（名古屋市）去年春季發售竹製牙刷。與以往的產品相比，塑料使用量減少約八成。每把售價上漲至319日元（約合人民幣18元），但以熱衷環保的酒店為主已交貨超過10萬把。產品也面向普通消費者銷售，已售出約6萬把。 董事山本美代回顧說：“在出差入住的酒店刷牙時注意到‘全世界大量牙刷一晚就被丟棄’。”海外也有竹製牙刷，但對於日本人的口腔太大，因此自行開發了產品。 京都市的酒店“GOOD NATURE HOTEL KYOTO”去年10月更換為豐和的產品。該酒店以往就不在客房內放置牙刷以減少垃圾，僅向有需要的住客提供塑料牙刷。 但在接到“明明是環保型酒店，非常可惜”的意見後，該酒店決定更換為竹製牙刷。酒店總經理松井美佐子稱：“因為很耐用，建議退房後也帶回去使用。” 正在國會審議的“塑料資源循環促進法案”規定大量提供一次性塑料製品的企業有義務採取削減措施。除便利店的勺子和叉子外，住宿設施的牙刷也被設想為對象。（完）