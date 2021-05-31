東京奧運場外觀賽點將縮小規模並限制飲食

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【共同社5月31日電】在東京奧運會及殘奧會期間可觀看場外直播（PV）並體驗運動的“東京2020Live Site”因新冠疫情蔓延不得不縮小規模或更改實施方式。Live Site是沒有觀賽門票也能讓市民共享“感動與興奮”的平台，但針對設置本身也出現質疑聲音，開展籌備工作的地方政府感到十分煩惱。 “東京2020Live Site”由地方政府和奧組委攜手開設。除場外觀賽和體驗運動之外，還通過舞台活動帶動氣氛，並銷售飲料食品和官方商品。截至奧運會延期前的2019年，已決定在12個都道縣開設30處Live Site。 東京都此前計劃開設5處，但因延期而無法使用或考慮防疫措施縮小至2處。預計體驗等的活動將舉行，但擬不提供酒類，並採用事先申請制和分開入場時間等措施。代代木公園的觀眾席從1600人減少至710人。東京都在東日本大地震和熊本地震的災區4縣也設置了Live Site，計劃以同樣的標準進行運營。 在原定開設3處的埼玉縣，Live Site將取消，改為僅開設2處場外觀賽點，並且不銷售飲料也不舉行活動。神奈川縣原定實施時間為奧運會及殘奧會全部日程，如今縮短時間或僅設場外觀賽點。札幌市也在討論採用體驗將足球踢中靶心的“Kick Target”等非接觸型活動。 各會場的容納人數基於舉行活動的政府方針，預計控制在原計劃的一半以下，但由於奧運會本身也可能採用空場方式舉行，對開設Live Site也存...