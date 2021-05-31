日本三大車商自動駕駛戰略各有特色

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【共同社5月31日電】記者近日試乘了各家車商搭載自動駕駛相關技術的新車型。本田3月發售全球首款量產、在一定條件下實現“L3”級自動駕駛的高端轎車“Legend”，凸顯向新技術的挑戰。豐田汽車與日產汽車擴充了低一級“L2”級的車型，不過同樣是“L2”級，豐田的駕駛控制較日產更為謹慎，3家企業可見各不相同的戰略。 “Legend”僅在高速公路擁堵時由車輛接管駕駛責任，司機的手可不接觸方向盤，能查看手機或觀看DVD等，視線無需注視前方。雖然有很多限制，包括司機需維持隨時可駕駛的姿勢等，但本田執著於“全球首款”。 記者試乘了豐田4月投放市場的L2級高端轎車“雷克薩斯LS”和日產轎跑“Skyline”進行對比。兩款車型僅限高速公路可放開方向盤行駛和自動超車，而LS當超車用的右側車道後方車輛迫近時會放棄超車等，與Skyline相比更為謹慎。豐田高層解釋稱“打造了可放心託付駕駛的系統”。 豐田認為社會上接納L3級的條件尚未成熟，放棄在現狀下投放市場。日產也對L3級較為消極，日產高層表示：“現階段制約較少的L2級對顧客而言好處更大。”一名券商分析師則認為：“或許是不願承擔自動駕駛中發生事故時的責任。”（完）