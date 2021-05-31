焦點：日本酒店業著眼奧運及世博的攻勢適得其反

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【共同社5月31日電】日本的酒店業持續處在困境之中。新冠疫情長期化導致住宿人數低迷，已開始出現不堪重負而關門或裁員的動向。著眼於東京奧運會和殘奧會以及大阪・關西世博會，為吸引增加的訪日旅客而採取的強勢戰略卻適得其反。另一方面，設想疫情平息後旅遊業重回增長軌道，以富裕階層為目標的外資等則攻勢不減。 ▽流露不滿 “對酒店業務迎來嚴峻局面已有心理準備。”阪急阪神控股（HD）的幹部洩氣地說道。子公司阪急阪神酒店依次結束了大阪新阪急酒店（大阪市北區）等6家酒店的營業。員工人數將減少800人，到2025年度初降至1500人。阪急阪神HD計入結構性改革的費用，2020財年（2020年4月至2021年3月）合併財報的淨利潤出現公司成立以來的首次虧損。 新冠疫情下，此前主要依靠訪日旅遊和出差需求的酒店面臨特別嚴峻的境況。在日本各地運營華盛頓酒店的藤田觀光因業績惡化，3月起以全體員工為對象下調基本工資。提前自願離職的應徵者超過300人，“員工當中開始流露出不滿”（該公司相關人士語）。 ▽長期住宿 日本政府一直把以吸引訪日旅客為主的觀光振興作為增長戰略。全球旅遊熱潮也成為推動力，呈增長趨勢的訪日旅客在2019年升至3188萬人次。政府此前提出2020年達到4000萬人次的目標，但在疫情下實際僅為約十分之一。 據帝國數據庫統計，2020年度住宿業負債額1000萬日元（約合人民幣58萬元）以上的破產數量較上...