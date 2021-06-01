詳訊：澳大利亞女壘隊抵達日本 備戰東京奧運

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【共同社6月1日電】將參加東京奧運會的澳大利亞女子壘球隊1日早晨抵達了成田機場。這是奧運因新冠疫情決定延期後首支赴日的海外運動員隊伍。該隊將在群馬縣太田市開展賽前集訓至7月17日，通過與企業和大學等總計12支球隊打練習賽，備戰奧運。集訓期間的移動僅限往返於酒店與棒球場等，貫徹防疫措施。 以對方國家意向和新冠對策負擔為由，放棄接納運動員隊伍的地方政府增多。據內閣官房透露，截至5月26日共有78個地方政府放棄了賽前集訓與交流項目。 從新加坡轉機抵達日本的澳大利亞女壘隊員身穿綠色外套和T恤，戴著口罩。也有球員向等候的媒體微笑著揮手道謝。檢疫過程中，隊員們在等待區的椅子上一邊談笑，一邊等候檢測。厚生勞動省等表示，所有人均為新冠陰性。在抵達約3個小時後，該隊完成檢疫和入境手續，乘坐專用巴士出發。下午，到達了太田市的賓館。 球員和工作人員等總計約30人均已接種新冠疫苗，將在酒店休整至4日，5日開始訓練。在日本期間，每天都接受PCR檢測。此外，協助日用品採購等工作的市政府職員及日常接觸的酒店員工也採取相同應對。 太田市2018年起3次接待澳大利亞隊集訓，也作為Host Town（迎賓地）進行了登記。過去，隊員們通過訪問學校、壘球培訓班等與當地展開交流，此次為了防疫沒有安排面對面交流，將探討在線活動。 澳大利亞女壘隊在女壘成為正式項目的4屆奧運會中，取得1銀3銅的戰績，實力強勁。7月21日，她們將...