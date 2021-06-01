詳訊：大坂直美宣佈退出法國網球公開賽

Newsfrom Japan

【共同社巴黎6月1日電】女子網球名將大坂直美（23歲）5月31日在自身推特上表示，放棄參加四大滿貫賽事第二站法網公開賽（巴黎）的單打第二輪比賽，透露稱“自2018年美網公開賽以來，我長期苦於抑鬱”。她在30日開幕日的第一輪比賽獲勝後，拒絕出席記者會，被四大滿貫賽事主辦方警告稱有可能受到取消參賽資格等嚴厲處罰。 大坂強調運動員的精神狀態受到輕視，27日就表態法網期間不出席記者會。由於拒絕記者會，她被罰款1.5萬美元，若繼續違反規則，就有可能失去法網參賽資格，並被禁止參加四大滿貫賽事。大坂吐露心聲稱“在巴黎，我已經變得無助並感到不安。我想，為了保護自己，不召開記者會比較好”，強調“感覺一部分規則相當落後於時代，因此想要強調這一點”，再度對出席記者會的義務提出異議。 法網結束後6月14日的世界排名將決定東京奧運會參賽資格，目前排名第二的大坂在參賽圈內。在距離一直以奪得金牌為目標的奧運還有約50天之際，她表示“將離開球場一段時間，若時機成熟，就將與賽事方面合作，談一談對運動員、媒體、球迷而言改善事態的方法”，未提及重返球場的時間。 二號種子大坂原本將對陣世界排名第102位的羅馬尼亞選手安娜･博格丹。大坂寫明決定退出的理由稱“對比賽、其他運動員和自己的健康而言，最好的選擇是我放棄比賽，讓大家能將注意力集中在網球上。我並不想成為阻礙”。主辦賽事的法國網球聯合會主席莫頓正式宣佈了大坂退賽的消息，...