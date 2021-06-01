日政府稱企業和大學21日起可接種新冠疫苗

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【共同社6月1日電】日本官房長官加藤勝信在1日的記者會上就普通人群的新冠疫苗接種表示，本月21日可以開始在企業和大學的接種。承包商等交易對象及大學生也包含在內。如果面向65歲以上老年人的接種有望早日完成，那麼還可以較21日提前開始。加藤強調：“力爭減輕有關疫苗的地區負擔，加速接種。” 企業和大學的接種將使用美國莫德納公司生產的疫苗。所需的醫務人員及會場等則由企業和大學自行確保。加藤稱接種對象由實施主體決定，還表示“完全可以把（員工）家屬包含在內”。他敦促讓所屬的老年人和有基礎疾病者優先接種。即使沒有各地方政府發放的接種券，也可以接種。 政府高官透露，考慮近期在中央政府部門啟動職場接種。 關於為何從21日開始，加藤解釋稱：“可以認為，本月下旬，老年人的第一次接種和第二次接種預約將有相當進展。”文部科學相萩生田光一在記者會上，就大學生的疫苗接種表示：“在把大學作為接種會場時，也讓學生打疫苗。希望把大學作為提高年輕人接種率的據點。” 加藤否認此事與目前面向10個都道府縣發佈的緊急事態宣言將於本月20日到期有關。他說：“現在，疫苗供應量得到了確保，需要儘早使用。” 加藤還透露，已要求各地方政府推進準備，以便本月中旬前後能向包括有基礎疾病者在內的普通人群發放接種券。（完）