日本125處主要港灣將制定去碳計劃

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【共同社6月1日電】日本國土交通省將在全國125處主要港灣，攜手地方政府與企業，制定去碳計劃。推算各處港灣的二氧化碳（CO2）排放量，就引進燃料電池驅動的車輛和活用太陽能發電的設施完善等應對做出決定。還將力爭打造燃燒時幾乎不排放CO2的氫氣、氨氣的供應據點，建設輸送管道等。 港灣不僅有船舶和卡車出入，還匯集火力發電站和工廠，中央政府正在力爭實現溫室氣體淨零排放的“碳中和港灣”。 125處港灣將作為海上運輸網的據點，被指定為“國際戰略港灣”、“國際據點港灣”和“重要港灣”。去碳計劃將由地方政府等港灣管理方制定，物流、發電站和工廠相關企業也參加探討。 國交省打算本年度內出示制定計劃的指南，在新潟、德山下松（山口縣）等7處港灣先行召開探討會。已經出現的方案包括以燃料電池等驅動叉車、起重機和卡車，或是擴大陸地供電系統以便讓靠港船舶能關閉發動機。 氫氣和氨氣將從港灣進口。因此將在港灣附近完善大量貯藏的設施和向周邊工廠等供應的輸送管道，還將建設發電站和供應站。（完）