疫情之下企業在線招聘大學生成主流

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【共同社6月1日電】將於明年春季畢業的大學生等的招聘面試和筆試1日迎來解禁日。在新冠疫情持續蔓延的情況下，主要企業和去年一樣仍採用在線方式，不少學生已習慣隔著屏幕與人溝通。雖然對學生有利的“賣方市場”因疫情蒙上陰影，但企業方面的招聘意願依然堅挺，也有企業在解禁前已推進招聘工作。 招聘日程規則過去由經團聯制定，從2021屆畢業生開始由政府呼籲企業遵守。 損保日本到最終面試為止全部採用在線方式。招聘負責人在面試時還會與應聘者閒聊，詢問“昨晚吃了什麼？”東京都私立大學一名大四男生（21歲）表示：“緩解了緊張情緒，說出了想說的話。” 三菱商事1日在線面試了約1500人。人事部門負責人稱：“社團比賽及留學機會減少。我們注重的不是花哨的履歷，而是必要的商務能力。”最終面試將採用面對面方式。三井住友海上火災保險的負責人強調：“有的部分無法通過在線方式了解，會採用面對面的方式。”首都圈的最終面試採用面對面方式，其他地區則根據疫情做出判斷。 今年將開展求職活動的鹿兒島大學大四女生（22歲）談到在線面試的竅門稱：“我買了讓氣色看起來更好的專用燈具，面試時會注意將視線對準電腦攝像頭。” 希望入職關西地區製造企業的同志社大學大四男生（21歲）表示：“將在自我介紹時富有感情，通過屏幕也能傳達出熱情。” 西日本鐵路公司決定以面對面和在線兩種方式進行招聘。雖然因業績低迷大幅減少了招聘名額，但負責人強調：“希望錄...