日本舉辦展會介紹最新食品製造技術

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【共同社6月1日電】介紹食品製造相關設備和最新技術的亞洲最大規模展會“FOOMA日本2021”（2021國際食品工業展）1日在愛知縣常滑市開幕。來自除沖繩外全國的共計661家食品加工設備及機器人廠商等齊聚一堂，宣傳自家產品。展會將持續至4日。 若能在製造一線推進自動化及節省人力化，除了解決食品製造業存在的人手不足問題之外，對新冠疫情下避免人員密集等可能也有效果。主辦方日本食品機械工業會的會長海內榮一在開幕式上致辭稱：“希望通過應對時代變化的最尖端技術，使展會成為創造新商務的平台。” 展會上推出了可把難以抓取的捲心菜絲、炸雞塊等便當菜品自動裝盒的搭載人工智能（AI）的人形機器人，可在賓館和供餐中心等發揮作用的餐具自動分揀機等。 將堅硬的南瓜一瞬間切成指定尺寸的切菜裝置、攪拌蜂蜜蛋糕麵糊的同時排出空氣後注入模具的機器人周圍響起喝彩聲。 該展會於1978年首次舉辦，今年為第44屆。在愛知縣舉辦尚屬首次。（完）