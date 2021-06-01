東京奧運日本代表團啟動疫苗接種

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【共同社6月1日電】

參加東京奧運會的日本代表團1日在東京都北區的味之素國家訓練中心正式啟動新冠疫苗接種。據日本奧委會（JOC）介紹，首日有日本代表團總部和6個競技團體的運動員、相關人士共計約200人進行了接種。但未透露運動員的姓名和競技項目。

與各國和地區的代表團一樣，接種了美國製藥巨頭輝瑞無償提供的疫苗。據JOC透露，接種對象預計共約1600人，包括運動員約600人以及主教練、教練等相關人士。接種由各競技團體的隊醫實施，大致到7月20日前後為願意接種者完成2次的接種。

日本代表團總教練尾縣貢在接種後接受採訪，介紹稱「有條不紊地推進，沒有運動員自訴身體不適」。據稱也有運動員表示「這下可以真的安心練習了」。團長福井烈表示：「我認為減少感染風險不僅對運動員自身，也是對日本社會防止感染有益的舉措。」 疫苗確保工作的落後導致日本國內尚未啟動普通人群的接種，先行為運動員接種作為「優先奧運」的象徵曾引發議論。（完）