話題：《進擊的巨人》引起全球年輕人共鳴

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【共同社開羅6月1日電】日本人氣漫畫《進擊的巨人》（講談社）9日將發售單行本最終卷，年輕人為自由而戰的內容在全球虜獲了大量粉絲。2011年民主化運動“阿拉伯之春”受挫、伊斯蘭舊習、巴勒斯坦空襲等，面對現實“高牆”的阿拉伯各國年輕人也深感共鳴：“這就是我們的故事。” ▽壓迫 “我們能夠得到自由嗎？”公司職員阿拉阿・阿什拉芙（24歲，音譯）2月在埃及首都開羅的一處山丘俯瞰貧民區，拍攝了裝扮成作品一處場景中登場人物的COSPLAY照片。她認為該國保守的伊斯蘭社會像牆一樣妨礙著女性的就業和著裝。 《進擊的巨人》是日本漫畫家諫山創（大分縣出身）的人氣作品。故事講述在捕食人類的巨人橫行的世界裡，生活在高牆環繞的城鎮中的主人公艾倫的戰鬥和民族衝突的糾葛。該作品於2009年到今年4月在《別冊少年雜誌》連載，包括電子書在內的單行本累計發行量超過1億部，在約180個國家及地區均有發行。 阿拉阿對故事予以肯定稱，“不同於阿拉伯（電影等），具有不明確區分善惡的視點”。她說，看了作品之後開始思考“警察等現實中的壓迫方或許也很痛苦”，並坦言自身“煩惱加深”。 埃及的民主化遇阻，強權體制復活。大學生西爾維婭・穆尼爾（19歲，音譯）感嘆“也沒有言論自由”。與作品登場人物感到的壓迫產生共鳴的粉絲不在少數。 ▽勇氣 作品粉絲中還有人的故鄉正是被以色列封鎖並於5月遭空襲的巴勒斯坦加沙地區。雅斯敏・莫吉爾（24歲，音譯，...