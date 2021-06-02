日本加速在校園接種新冠疫苗的準備工作

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【共同社6月2日電】

在日本，為加速新冠疫苗接種而利用具有地區基礎設施性質的大學設施的動向受到了關注。有相當數量的大學已提出願為實施老年人接種的地方政府提供場地，但也有人擔心校園內大量人員聚集「可能影響上課」。日本政府已在協調以大學生等為對象，先行在全國7所大學開展接種並於今後擴大範圍，各所大學可能需要採取進一步應對。

文部科學省5月對全國的國公私立大學實施調查，回答能夠提供設施的有350所大學的497個校區。部分大學已響應地方政府要求出借了設施。在千葉大學位於東京都墨田區的校區，5月10日以來每天最多為150名老年人接種。

福岡縣立大學的體育館從本月7日至7月底將被縣政府用作大規模接種中心。負責人表示：「在校園內將把接種者和學生的移動路徑分開等，努力防止混亂。」由於體育課和社團活動將受影響，正在協調替代設施。

不過，對福岡縣發佈的緊急事態宣言若在本月下旬解除，面對面授課增加可能導致校園內人員擁擠。負責人稱：「雖然擔心給學生帶來負擔，但為市民做出貢獻也是大學的職責。」 向秋田市出借體育館的秋田大學告訴文科省，可以再提供會議室等3處場所。但為了儘可能減少對學生的影響，校方也判斷認為「暑假開始前難以提供」（負責人語）。

關於以大學為會場逐步啟動面向學生等的接種工作，早稻田大學大二女生（20歲）表示「聽說也有海外大學將接種疫苗作為留學條件。本來以為年輕人的接種還要等很久，幾乎已放棄留學，如...