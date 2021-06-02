日本2020年度低保申請數增加2.3%

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【共同社6月2日電】2日從日本厚生勞動省的統計獲悉，2020年度全年最低生活保障申請數（初值）為228,081件，比上年度增加5039件（2.3%）。主要原因是新冠疫情長期持續導致就業形勢惡化。自雷曼危機後2009年度創下歷史最高紀錄（349,223件）以來，低保申請數近11年來再次轉增。 低保申請數此前長期呈減少勢頭，2019年度為223,042件，但因2020年春季首次發佈新冠緊急事態宣言，同年4月的申請數比上年同期大增24.9%。 厚勞省當天還公佈稱今年3月的低保申請數為22,839件，比上年同期增加8.6%。該數據已連續7個月同比增加。從增幅來看，去年9月為1.7%，之後逐月小幅擴大。 今年3月開始領取低保的家庭為20,336戶，同比增長8.7%。由於4月起申請數開始反映第三次緊急事態宣言的影響，厚勞省負責人表示“有必要關注今後的動向”。 日本政府為支援受新冠影響而距離利用低保制度僅一步之遙的窮困家庭，將從7月啟動3個月最多發放30萬日元（約合人民幣1.7萬元）的新制度。（完）