函館槍烏賊開捕 首次競拍價跌量增

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【共同社6月2日電】

在以盛產烏賊聞名的日本北海道函館市，近海的槍烏賊捕撈解禁，2日早晨首批卸貨了約1.7噸。在該市水產品地方批發市場進行的首次競拍中，非冷凍就卸貨的槍烏賊以每公斤1650日元（約合人民幣96元）的價格成交。雖然價格低於去年的2200日元，但數量增加，也有人鬆了一口氣稱「作為第一天情況尚可」。

槍烏賊捕撈於1日解禁。15艘漁船出海前往津輕海峽附近捕撈，從1日深夜到2日凌晨陸續返回函館漁港。從漁船的養魚箱用網兜撈上來的烏賊扭動著12厘米左右的身軀，使勁地噴水跳躍。據稱，今年的烏賊比往年稍小。

「本以為水溫低，沒有烏賊，但捕撈到了不少。」漁民若松淳一（63歲）在感到放心的同時，也吃驚地說：「捕撈了約40年，這是最小的一次。」漁期持續至明年1月底，7～10月迎來高峰期。

近年來出現了罕見漁荒，上年度在該市場的交易量為約1200噸，是自1983年有記錄以來最少的。

拍得首批烏賊的當地批發商「MARUNAMA古清商店」的工藤友裕（34歲）表示：「雖然在新冠疫情下處境艱難，但希望今年烏賊能大豐收，給函館帶來活力。」（完）