日本有2所大學進入亞洲前10名

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【共同社倫敦6月2日電】英國教育刊物《泰晤士高等教育》（THE）2日公佈了今年的亞洲大學排行榜，進入前十的日本大學有東京大學第6位，京都大學第10位。前三名順序與去年相同，第1和第2是中國的清華大學和北京大學，第3為新加坡國立大學。 排行榜以包括中東在內的亞洲30個國家和地區共551所大學為對象，根據教學和研究環境的充實度、論文引用頻率、對海外學生和教師的接納情況等13項指標決定排名。進入前100的大學從國家來看，中國（大陸）最多，共31所，創新高；其次是韓國12所，日本11所。 日本的大學中，東京大學從第7升至第6，京都大學從第12升至第10，東北大學從第30升至第27，前三名均較去年排名有所上升。另一方面，此次對象的100多個大學中有一半以上較去年排名下滑。THE指出“競爭激烈，陷入苦戰”。 日本進入前100名的還有東京工業大學（48位），名古屋大學（52位），大阪大學（63位），產業醫科大學（66位），九州大學（74位），東京醫科齒科大學（77位），筑波大學（94位），北海道大學（98位）。（完）