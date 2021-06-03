東京奧運會倒計時50天 一萬人辭去志願者

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【共同社6月3日電】受新冠疫情影響延期的東京奧運會在對是否舉辦意見不一的情況下，3日迎來開幕倒計時50天。奧組委2日透露稱，參與運營的約八萬名奧運志願者中，現階段約有一萬名辭退。國際奧委會（IOC）和日本政府已明確舉辦的方針，這一全球最大體育盛會時隔近57年在東京舉辦的步伐加快，但是對疫情蔓延的擔心根深蒂固，國民依然缺乏舉辦熱情。在這一罕見情況下，7月23日的開幕即將到來。 澳大利亞壘球隊率先於其他國家和地區，1日為進行賽前集訓而來日。日本代表團也將正式啟動新冠疫苗接種，面向舉辦的動向逐漸具體化。在籌備工作中發揮核心作用的相關人士認為：“首相菅義偉也對‘舉辦’毫不動搖。或許會空場舉行，但不會取消。”負責具體事務的另一相關人士也指出：“掌握決定權的人中，沒有人想要取消。” 政府和奧組委將在本月中旬到下旬決定觀眾人數上限。菅義偉5月28日表示擬探討讓國內觀眾入場觀賽。東京都知事小池百合子1日在都議會上闡述施政方針稱：“將切實推進面向舉辦的最後準備，為安全安心的賽事運營竭盡全力。” 奧組委秘書長武藤敏郎2日就奧運志願者辭退的理由解釋稱，“對感染新冠的擔心無疑是一個理由”，但表示對賽事運營沒有大的影響。 面向奧運參加者的新冠防疫措施“規則集”計劃本月內彙總最終版。如何應對已接種疫苗的選手及相關人士、被認為傳染性強的印度變異毒株對策等將成為焦點。 另一方面，國會連日圍繞是否舉辦展開論戰，聖火...