詳訊：G7首腦聲明擬寫進支持日本舉辦奧運會

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【共同社6月2日電】

外交消息人士2日透露，應日本政府的強烈要求，本月11至13日將在英國舉行的七國集團（G7）峰會的首腦聲明中，擬寫進支持日本今夏舉辦東京奧運會和殘奧會，正就此展開協調。鑑於新冠疫情擴大，取消和懷疑論調升溫，首相菅義偉希望獲得主要國家的支持，為舉辦奧運造勢。

預計聲明還將寫進要求日本為安全舉辦而努力。菅義偉2日在討論向發展中國家提供疫苗的線上首腦級會議上，表明將追加出資8億美元等。在G7峰會上也將強調日本的貢獻，爭取各國贊同舉辦東京奧運。

2月以視頻電話形式舉行的G7峰會聲明中，寫進「作為全世界團結一致戰勝新冠的證明，支持日本今夏以安全安心的形式舉辦東京奧運會和殘奧會的決心」。外交消息人士稱，6月首腦聲明的具體措辭在進行最終協調，同時強調「沒有國家反對日本為今夏舉辦所作的努力」，透露稱擬寫進支持日本。

此次的首腦聲明，預計主要是氣候變化問題及包括疫苗公平分配等新冠對策在內的衛生等內容。主席國英國提議寫進G7各國完全廢除煤炭火力發電，但日本表示為難，事先磋商陷入僵局。

據悉聲明還將提及人權問題和地區形勢，但是否舉出中國等具體國名進行批評尚未確定。 G7峰會計劃在英國西南部康沃爾舉行。此次將是菅義偉就任首相、拜登就任美國總統後首次參加的面對面形式的主要國際會議。（完）