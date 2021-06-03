美軍一直升機突降沖繩田間 幸無人受傷

Newsfrom Japan

【共同社6月3日電】

2日晚11點前後，日本沖繩縣警方接到居民110報警稱「有美軍直升機降落」在該縣宇流麻市津堅島的田間。警方透露，該直升機確認為美軍UH-1直升機。目前未接到人員受傷或建築受損的消息，直升機也未有破損。沖繩縣副知事謝花喜一郎表示將向美軍提出抗議，稱「不該發生這種事，將嚴肅處理」。

據警方介紹，5名機組人員隸屬於普天間機場（宜野灣市），由於發動機故障而降落。5人均未受傷。著陸地點距離民宅約120米。據分析，直升機上未搭載危險物。

美軍方面表示直升機當時正在進行常規訓練，機組人員注意到發生機體故障的可能性而作出「預防性降落」。美軍已向當地派遣調查小組。

降落的田地前拉起警戒線，居民等不安地張望事發現場。家住附近的居民幸良律夫（68歲）表示，「島附近經常有美軍直升機飛來，但想不到會降落下來。很不安，希望訓練和基地都能減少。」

日本政府3日凌晨設置了內閣官房沖繩危機管理官以及外務、防衛兩省相關人士等組成的「美軍事故應對現場緊急對策小組」，將向當地派遣職員調查詳細情況。（完）