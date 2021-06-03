話題：醫生遠程支援新冠治療 防止醫療崩潰

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【共同社6月3日電】在日本新冠疫情蔓延導致病床告急的情況下，由專科醫生為第一線醫生提供遠程支援的動向正在增多。對於沒有專科醫生的醫院，有熟悉新冠治療的醫生24小時通過電話等方式提供建議。除了在重症監護室（ICU）安裝攝像頭從外部提供支援外，還有24小時守護在家療養者的舉措。為防止醫療體系出現崩潰，第一線持續拼命努力。 “69歲女性。因呼吸困難吸入高濃度氧氣。處於勉強維持的狀態。”4月13日上午9點半，從新冠患者住院的神戶市一家醫院打來電話。接電話的是在美國的ICU專科醫生。 專科醫生在聽取患者詳細病情和治療方針後給出建議，稱“兩種治療藥物中有一種可能存在風險，建議把使用人工心肺裝置（ECMO）納入考慮範圍”。 醫療創新企業T-ICU（神戶市）啟動了一項服務，由具備新冠治療知識的專科醫生和ICU專科醫生為醫療機構提供365天24小時的不間斷支援。國內外約30名醫生和約20名護士參與合作。他們通過電話和網絡共享病歷和X光片信息，藉助視頻會議系統進行溝通。千葉、愛知、三重、大阪、兵庫、和歌山6個府縣的13家醫院引進了該系統。 為減少醫生的感染風險，還開發出了在ICU安裝攝像頭，可從外部確認脈搏和呼吸數據的系統。還將推出向在家療養的患者分發脈搏血氧儀並自動傳送數據，若有異常可與醫生取得聯繫的服務。 同時是一名醫生的公司社長中西智之稱：“我們希望為專科醫生不足的醫療機構減負，為完善醫療體系做...