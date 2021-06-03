日本團隊發現癌症患者的新冠病毒抗體量較低

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【共同社6月3日電】日本國立癌症研究中心等的團隊2日公佈了對癌症患者和健康人感染新冠病毒後血液中產生的抗體的調查結果，表示抗體持有率大致相同，但癌症患者的抗體量較低。 該中心稱，不清楚這一差異是否對感染和重症化風險造成影響，但“癌症患者或許擔心即使接種疫苗也無法產生足夠的對抗病毒的抗體，但從海外的例子來看，接種了2次的癌症患者中有9成產生了有效抗體。希望大家積極接種疫苗”。 該團隊去年8至10月對在該中心中央醫院就診的500名16歲以上癌症患者、以及該中心的醫生和護士等1190名職員的新冠抗體進行了解析。結果發現，抗體持有率為癌症患者0.4%，健康人0.42%，在本人未意識到的情況下感染的比率大致相同。 抗體量方面則是癌症患者比健康人低。調查癌症治療對抗體量的影響後發現，使用直接打擊癌細胞的抗癌藥的患者，抗體量較低；使用維持免疫對癌細胞攻擊力的免疫檢查點抑制劑的患者，抗體量較高。據稱，這些藥物療法的不同可能影響抗體量。 該團隊今後將調查癌症患者接種疫苗後的抗體量變化等。（完）