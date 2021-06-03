獨家：日本擬優先對預定出國留學人員接種疫苗

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【共同社6月3日電】3日採訪日本政府相關人士獲悉，政府基本決定對預定升入海外大學或留學的年輕人等優先接種新冠疫苗。美國的大學等出現規定學生必須接種的動向，日本政府認為在海外秋季入學之前必須加緊應對。短期留學不屬於優先對象。 政府提出21日起可以在職場和大學接種，在大學設施的實施，力爭包括東北大學及廣島大學等在7所國立大學盡快啟動。將建立機制把預定留學人員分配到這些大學接種後發行證明，希望不會妨礙在國際上活躍的人才的培養。 據政府相關人士稱，對象是力爭在國外大學正規課程取得學位的人，僅限目的地學校要求接種的情況。除了國內大學在籍的學生外，還包括在做升學準備的高中畢業生。據悉實際情況很難把握，對像人數不明。 文部科學省最快本月內開設專用網站徵集希望接種的人，計劃在很多海外大學新學期開始的9月前完成接種。現在，由於美國部分大學進行面對面授課，接種疫苗成為入學條件，這一做法也可能擴展到其他國家的大學。 據文科省稱，2018年在國外大學等正規課程留學的日本人總計58720人，目的地國家較多的依次為美國（18105人）、中國大陸（14230人）、台灣（9196人）。（完）