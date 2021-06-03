東京奧運頒獎台亮相 展現可持續理念

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【共同社6月3日電】在距離東京奧運會開幕還有50天的3日，東京奧組委發佈了奧運會和殘奧會頒獎儀式使用的頒獎台、音樂、搬運獎牌的志願者服裝等。頒獎台使用廢棄的洗滌劑瓶、以及回收海洋塑料垃圾的再生塑料製作而成，顧及了“可持續性”這一奧運理念。參與正在播放的NHK大河劇《勢沖青天》的作曲家佐藤直紀擔綱音樂。 在東京有明Arena舉行的發佈會上，奧組委主席橋本聖子評價頒獎台說：“成了旨在創建可持續社會的具有象徵性的舉措之一。”她也提及受新冠疫情影響對奧運的否定意見較多，在致辭中表示“希望對重建被疫情割裂的人們之間的聯繫和紐帶作出貢獻”。 頒獎台為奧運會和殘奧會共用，由創作了奧運會徽的野老朝雄設計。採用令人聯想到日本傳統“藍染”的藍色，側面繪有立體的與奧運會徽相同的“組市松紋”。頒獎台正面的奧運會、殘奧會標誌的材料活用了東日本大地震臨時住宅的鋁廢料。 頒獎儀式的音樂出於向運動員表達最大敬意的想法，採用了樂曲本身不突出的簡約編曲。沒有曲名。 志願者服裝以藍色為基調，設計融合了日式與西式服裝的特點。夾克為男女通用，有褲裝和連衣裙兩種。面料出自埼玉縣飯能市，在岩手縣花卷市縫製，衣帶由京都府宇治市的匠人等負責。盛放獎牌的托盤以扇子為原型，在福井縣鯖江市製作。 奧運會舉行339次頒獎儀式，殘奧會為539次，合計878次。參與的志願者將達到500人以上。（完）