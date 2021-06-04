上野動物園大熊貓“真真”出現懷孕跡象

Newsfrom Japan

【共同社6月4日電】東京都知事小池百合子4日透露，台東區上野動物園飼養的雌性大熊貓“真真”（15歲）出現了懷孕跡象。“真真”2017年6月誕下雌性大熊貓“香香”（3歲），對其再次產下幼崽的期待或將升溫。 小池在東京都政府接受採訪時表示，“真的非常期待能向諸位告知幼崽誕生的喜訊。”不過，事實上也存在實際未懷孕卻表現出同樣狀態的“假孕”可能。 據都政府和東京動物園協會介紹，大熊貓孕期各不相同，無法確定預產期。“真真”5月23日前後開始出現減少竹子食用量、增加休息時間等懷孕跡象。誕下“香香”那次，“真真”於2017年5月16日前後確認上述變化，同年6月12日誕下幼崽，間隔不到1個月。 上野動物園副園長富田恭正稱：“將謹慎管理其健康狀況。但願能順利生產。”4日起“真真”暫別遊客。 “真真”與雄性大熊貓“力力”（15歲）於2011年從中國來到日本，生活在上野動物園內。今年3月，園方確認它們自2017年後時隔4年再次交配。（完）