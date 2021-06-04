日本立法加強塑料垃圾循環利用和減排

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【共同社6月4日電】日本參院全體會議4日全會一致通過旨在加強塑料垃圾循環利用和減排的新法《塑料資源循環促進法》，正式成為法律。新法要求市區町村統一回收家庭產生的食品托盤、玩具等。對於大量提供一次性勺子和吸管的商家，規定有義務採取包括收費化在內的削減措施。力爭2022年4月施行。 目的是減少被視為海洋污染原因之一的塑料垃圾和應對全球變暖。不過，統一回收會增加市區町村的負擔，能否在全國各地推廣仍是個未知數。收費化也或將遭到商家和消費者的反對。 為循環利用而回收塑料垃圾的多數市區町村都以食品托盤和便當容器等為對象。新法將玩具、文具、衣架等塑料垃圾也歸為應當回收的“塑料資源”，規定了市區町村的努力義務。 有義務削減一次性用品的對象設想為餐飲店和便利店等。除了收費化外，還要求採取相關措施，比如改用替代材料、向不需要使用的人提供積分等。對於疏於採取措施的商家勸告或命令其改善，若不遵從則處以50萬日元（約合人民幣2.9萬元）以下罰金。 此外，政府還將制定減少使用塑料的企業指針，創設認定符合指針商品的制度。政府將率先採購認定商品，還將打造認定標誌以方便消費者選購。（完）