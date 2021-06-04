聚焦：日本專家要求縮小奧運規模等發言引發波瀾

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【共同社6月4日電】在東京奧運會7月23日開幕之前，日本政府的新冠對策小組會會長尾身茂要求進行縮小規模等調整，波瀾正在擴大。尾身2日在眾院厚生勞動委員會會議上指出“現今情況下，通常來說不應舉辦（奧運）”，3日在參院厚勞委會議上稱“如果要辦，需要有很強的心理準備”。他還明確表示：“將在較早時期表明看法。如果不傳遞給國際奧委會（IOC），就沒有意義。”小組會成員朝著自行提出對策建議，開始行動了起來。 尾身2日在眾院稱“如果不把為何舉辦的明確理由和風險最小化結合起來說，普通民眾不會願意協助”，要求有關方面負起責任來。與4月28日在國會上發言說“相關人士有必要切實討論”相比，似乎更為強調。 對於專家們的“攻勢”，政府和奧組委顯得有些困惑。奧組委秘書長武藤敏郎2日稱“有必要切實對待並活用於準備工作”，官房長官加藤勝信3日表示“將切實致力於準備工作”。 對探討避免空場舉辦的政府和奧組委而言，舉辦奧運是大前提。去年秋季設置的新冠對策討論會議有2名專家作為顧問參加，但難以大幅調整計劃。 另一方面，尾身等人暗中穩步推進了行動。雖然未被政府要求開展奧運相關討論，但小組會成員自行彙總了建議草案。 該草案指出，若在東京都疫情最嚴重的“第四階段”（疫情爆髮式擴大）舉辦奧運，那麼疫情將進一步蔓延，重症患者增加，醫療一線的告急程度高漲，暗示舉辦奧運很困難。草案還稱若是“第三階段”（感染驟增），那麼可以選擇空場舉...