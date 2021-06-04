詳訊：日本2020年新生兒約84萬人 創新低

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【共同社6月4日電】4日從日本厚生勞動省的人口動態統計（概數）獲悉，2020年出生的嬰兒數（出生數）為840,832人，跌至1899年開始統計以來的新低。與首次跌破90萬人大關、被稱為“86萬衝擊”的上年相比，減少了24,407人。每名女性一生所生孩子的推定人數“合計特殊出生率”為1.34，較上年下滑0.02點。婚姻登記數較上年減少73,517對, 為525,490對，創戰後新低。少子化進一步加速。 2020年新冠疫情擴大，生活發生巨變。由於從懷孕到生產需要一段時間，疫情對出生數的影響在進入2021年之後全面體現。2021年1～3月的出生數初值同比減少了9.2%。有預測稱2021年就會跌破80萬人大關，較日本政府估算的早10年。 另一方面，死亡數為1,372,648人，時隔10年轉為減少。其中，肺炎為78,445人(較上年減少17,073人)，流感為954人（減少2,621人），比較顯著，可能是戴口罩和洗手的做法紮下根來產生了影響。新冠死亡人數為3,466人。從不同死因的佔比來看，癌症佔27.6%，是最多的；之後依次是心臟病（15.0%）和年老體衰（9.6%）。 出生數減去死亡數得出的人口自然減少為531,816人，創歷史最大減少。 出生數在第二次嬰兒潮的1973年達到約209萬人後，持續趨於減少。從母親的年齡段來看，30～34歲的出生數最多，為303,434人。除了45歲以上的出...