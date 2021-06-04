東京奧組委主席表態為妥善舉辦奧運進一步努力

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【共同社6月4日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會主席橋本聖子4日召開記者會，對於日本政府的新冠對策小組會會長尾身茂指出在新冠疫情下舉辦奧運的意義未得到充分說明等，表示“尾身的發言很重要，必須嚴肅對待”，為了獲得國民對舉辦的理解，“將朝著簡化、最佳化而進一步努力”。 尾身已表示將在緊急事態宣言到期的20日以前，公佈自行彙總的舉辦奧運對疫情的影響以及對策等相關建議。官房長官加藤勝信4日在記者會上說“即便是小組會以外的形式，我們切實傾聽專家意見的姿態沒有任何變化”，表態擬將其作為相關對策的參考。 橋本就延期一年的東京奧運強調：“將成為超越體育框架的一大盛事。也將是把日本優秀的科學技術告訴世界的最好機會。”她還指出：“在世界直面困難的形勢下的巨大前進，是奧運的意義和價值。” 橋本表示“將儘早推進”給日本的奧運相關人士接種疫苗。她說明稱，以運動醫生為中心，也包括持有資格證但已離職的“潛在護士”等在內，“獲得他們協助（打疫苗）的準備工作已經就緒”。 對於將在6月敲定的觀眾人數上限，橋本再次表示，基本上應該參照國內體育活動等的上限規定來做出判斷。她還透露，為了抑制比賽場館外的人員流動，將基於科學性見解，與日本政府和東京都磋商應對舉措。（完）