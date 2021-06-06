厚勞省著手驗證日本人接種疫苗效果

Newsfrom Japan

【共同社6月6日電】

6日獲悉，日本厚生勞動省研究班已著手驗證國內使用新冠病毒疫苗的效果。把1500人規模的對象按是否接種分組，比較感染人數等。迄今獲批的疫苗主要基於海外臨床試驗數據做出判斷，今後將詳細調查對遺傳特徵不同的日本人有多大效果。

首先將對接種已有進展的美國製藥巨頭輝瑞產疫苗實施驗證。從大阪市立大學醫院的醫務人員和大阪市職員等之中募集參加者，按是否接種分組，進行半年時間的觀察。 調查項目為感染人數、發病人數、血液中防止感染的中和抗體數值以及持續時間。

在美國等實施的以約4萬人為對象的輝瑞疫苗臨床試驗顯示，接種組的發病率減少95%。但按人種來看，亞裔減少74%。日本的批准審查指出，由於亞裔參加者較少，不能說效果較弱。

另外實施的日本國內臨床試驗結果也顯示出效果，但參加者僅160人，未收集到充足數據。 研究計劃持續至2023年，能否募集到不接種疫苗的參加者成為課題。厚勞省同樣也將對今年5月獲批的美國莫德納產和英國阿斯利康產疫苗的效果實施驗證。（完）