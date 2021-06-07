共同獨家：昭和歷史謎團揭開 甲級戰犯骨灰撒在太平洋

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【共同社6月7日電】

記載日本前首相東條英機等遠東國際軍事法庭審判（東京審判）7名甲級戰犯遺骨去向的檔案近日發現。檔案內容顯示，美軍少校稱「我從太平洋上空撒了骨灰」。這是首次通過檔案得知美軍處理甲級戰犯遺骨的具體方法。儘管外界推測骨灰未被交還遺屬而是撒向了太平洋或東京灣，但真實情況如何一直是昭和歷史的謎團。

檔案由佔領時期在橫濱市設置司令部的美國第八集團軍製作。日本大學生產工學部研究法學的講師高澤弘明在美國國家檔案館獲得了檔案。記載處理遺骨詳情的是兩份絕密檔案（已解密），一份日期是7人被處決的1948年12月23日，另一份是1949年1月4日。少校盧瑟･弗瑞森是現場的負責人，他以「戰爭罪犯的處決和屍體最終處理相關詳細報告」記錄了經過。

檔案顯示，1948年12月23日零點過後在東京的巢鴨監獄，7人被執行死刑，該少校在場。裝有屍體的卡車於凌晨2點10分從該監獄出發，約一個半小時後抵達橫濱市內的美軍第108墓地登錄小隊（現為橫濱綠之丘高中）。早晨7點25分離開小隊，同30分後抵達該市的火葬場（現為久保山齋場）。屍體在上午8點05分前從卡車直接運入焚燒爐中火化。

據記載，火葬後，7人的骨灰被分別裝入骨灰罈，運往第八集團軍的跑道，該少校稱「乘坐聯絡機飛至橫濱以東約30英里（48公里）處太平洋上空，我大範圍地撒了骨灰」。 橫濱市透露，跑道位於離火葬場約2公里的該市中區若葉町。從檔案內容來看，可...