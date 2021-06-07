19歲笹生優花問鼎美國公開賽 平最年輕紀錄

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【共同社舊金山6月6日電】笹生優花6日在舊金山奧林匹克俱樂部舉行的高爾夫美國女子公開賽上，通過延長賽擊敗畑岡奈紗奪得冠軍。這是女子比賽最高規格的賽事，主辦方美國高爾夫協會介紹稱笹生與史上最年輕奪冠紀錄持平，均為19歲11個月17天。笹生是一名優秀的混血選手，父母分別是日本人和菲律賓人。由此，在已舉辦76屆的賽事舞台歷史上，鐫刻下了日本選手的名字。 笹生含淚表達喜悅稱：“簡直無法相信。想向家人表示感謝。如果沒有他們，我走不到這一步。” 美國女子巡迴賽中擁有歷史和級別的大滿貫比賽共有5項。笹生是繼1977年美國女子職業高爾夫巡迴賽的樋口久子、2019年英國女子公開賽的澀野日向子之後，問鼎大滿貫賽事的第三人。 笹生也持有日本國籍，但本屆賽事中是作為菲律賓選手參賽，預計東京奧運會上也將代表母親的祖國菲律賓參賽。依靠強有力的擊球，笹生去年首次參加日本巡迴賽即兩次奪冠。此次美國公開賽的奪冠獎金為100萬美元，獲得美巡參賽資格。 男子方面，松山英樹4月剛奪得美國高爾夫大師賽冠軍，成為問鼎大滿貫賽事的首位日本男子選手，日本選手在高爾夫界頻傳佳訊。包括“高爾夫一姐”畑岡在內，對東京奧運會的期待也升溫。（完）