豐田與因職權騷擾自殺的員工遺屬達成和解

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【共同社6月7日電】圍繞日本豐田汽車公司男員工（當時28歲）2017年自殺是因受上司職權騷擾出現適應性障礙症狀而被認定為工傷一事，7日從對豐田高層的採訪中獲悉，該公司已承認職權騷擾與自殺的因果關係，同遺屬方面達成了和解。社長豐田章男與遺屬見面並當面致歉。 據該公司高層透露，和解於4月7日達成，和解金的金額並未公佈。 豐田方面表示：“真誠對待重要員工失去寶貴生命的事實，為了避免類似慘劇重演，探討並實施了防止再次發生的措施。將推進防止再發措施，繼續努力在堅決不容許職權騷擾的態度下營造暢通開放的職場風氣。” 針對該問題，豐田加強了防止職權騷擾的措施。去年4月修改工作守則，進一步明確了關於職權騷擾的處罰規定。豐田還致力於修改考評標準，以董事和高管等為對象聽取周邊意見並反饋給本人。 關於了解停職人員的狀況及判斷回到工作崗位等，豐田還構建企業醫生與職場較以往更密切合作的體系。此外開設了精神科醫生常駐的諮詢中心。（完）