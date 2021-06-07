G7對廢除煤炭火電步調不一 日本態度消極

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【共同社6月7日電】七國集團（G7）峰會主席國英國對擺脫二氧化碳（CO2）排放量大的煤炭火力發電展現出強烈意願。預計會上將圍繞煤炭火力展開探討，英法等國決定完全廢除煤炭火力，而日本計劃今後繼續使用，對完全廢除態度消極。各國步調並不一致，能在多大程度上取得進展尚未可知。 煤炭火力據稱二氧化碳排放量相當於同等發電量的天然氣火力的2倍左右。峰會之前於5月召開的G7氣候和環境部長會議通過聯合聲明，提出煤炭火力“是全球氣溫上升的唯一最大原因”。為停止對未採取減排措施的煤炭火力的政府援助，會議就年底前採取具體措施達成一致。 G7各國中，英、法、德、意、加已宣佈廢除國內煤炭火力發電，美國則表示到2035年前實現電力部門二氧化碳淨零排放。 另一方面，日本繼續使用高效率設備，並援助面向海外的出口，立場與他國不同。為反映上述情況，聯合聲明中設置了允許根據各國的考量繼續支援的例外措施。 11月將召開英國擔任主席國的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26），英國BBC報道稱：“英國政府期待日本在COP26前改變態度。”（完）