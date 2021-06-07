東電核污水洩漏暴露集裝箱管理不善

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【共同社6月7日電】由於福島第一核電站廢棄物保管區域的集裝箱發生含放射性物質的水洩漏問題，東京電力公司正加緊對同種集裝箱展開檢查。對象集裝箱約達5900個，其中約4000個的內部詳細情況不明。此外還相繼發現設置原委不明的集裝箱，暴露出東電管理的不完善。 據東電稱，3月上旬表示廠區內排水道輻射水平上升的警報響起，調查原因後發現，位於上游的廢棄物保管區域的1個集裝箱出現腐蝕。集裝箱內存放著裝有反應堆報廢作業使用的吸水薄膜等的塑料袋，東電認為，水從袋中漏出腐蝕了集裝箱，並滲漏到外部。 廠區內保管此類廢棄物和瓦礫垃圾的集裝箱約有8.5萬個。其中約4000個集裝箱在開始用數據庫形式管理集裝箱信息的2017年12月之前設置，因此不清楚內部詳情，東電計劃今年7至10月開封確認其內部。 其中污染水平較高的約3400個集裝箱中，在確認內部之前，4月起對是否出現腐蝕等進行外觀檢查。另外據稱，約有1900個知曉其內部但污染水平較高，6月底前將同樣進行外觀檢查。 東電說明稱：“因為內部為瓦礫垃圾等固體，此前認為集裝箱即便破損也不會發生放射性物質洩漏。”據稱今後將調整維護管理計劃。 在福島一核，福島縣的負責人和原子能規制委員會的檢察官還發現3月底有4個、5月中旬有16個東電未掌握的集裝箱。這些集裝箱均被檢出輻射，東電將在6月底前調查是否存在其他未得到管理的集裝箱。（完）