新冠導致日本中小學生難以與大人商量

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【共同社6月7日電】受新冠傳染病的影響，日本中小學有一半學生變得難以向大人開口商量。調查新冠對青少年影響的國立成育醫療研究中心透露了這一調查結果。負責人分析稱：“孩子們覺得學校負擔增加的老師們在時間和精力上都不充裕，有所顧慮。” 該調查2～3月以小學1年級到高中3年級學生為對象進行，獲得了約500人的回答。關於“易於向老師或大人開口說話及商量”的情況是否增加的提問，選擇“因新冠而減少了很多”和“稍微減少”的比例合計達51%。 存在年齡越大該比例越高的趨勢，小學1～3年級該比例為44%，高中生則為59%。另一方面，回答易於商量等的情況“增加了很多”和“增加了”的比例合計只有16%。 該中心醫生半谷Mayumi指出，戴口罩看不見表情也是原因之一。表示“孩子難以覺察到開口說話的好時機，大人也很難覺察到似乎有話要說的孩子”。半谷呼籲：“希望大人方面增加對話的機會，使之成為發現問題等的線索。”（完）