話題：日本各地承認同性伴侶子女動向日益活躍

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【共同社6月7日電】日本越來越多的地方政府開始採用官方承認同性情侶相當於婚姻關係的同性伴侶關係制度，面向導入官方承認其子女為一家人的親屬關係制度的動向也日益活躍。由於僅憑伴侶關係證明也會碰到不被認作父母、接上保育園的孩子回家遭拒等情況，或將配合對LGBTQ等性少數人群的理解擴大而加速導入制度。 ▽非官方承認對象 開創導入親屬關係制度先河的是兵庫縣明石市。不僅是情侶，還官方承認其子女的全國創舉引人矚目。根據今年1月啟動的制度，市政府在接到申請後會交付證明。 雖然不具有保障繼承權和抵稅的法律效力，但允許同性伴侶及其子女一同住在原則上只有夫妻和親子才能入住的市營住宅，而且作為親屬在醫療機構聽取病情說明以及到保育園和學校接送子女也成為可能。 同性戀者存在過去與異性之間有孩子或獲供精子進行生育的情況，日本100個以上地方政府已導入的現行伴侶制度設想的官方承認對象未包括這些孩子。 繼明石市之後，德島市和東京都足立區也分別於2月和4月啟用了同樣的制度。福岡縣古賀市宣佈將修改現行伴侶制度並於7月導入。鳥取縣境港市將在本年度內導入伴侶制度，並探討未來擴充為親屬關係制度。埼玉縣鴻巢市和香川縣三豐市也在探討導入。 ▽生活艱辛的衝擊 足立區議員白石正輝2020年9月在全體會議上曾表示：“L（女同性戀）和G（男同性戀）遍佈足立區的話，區民將不復存在。如果變成受法律保護的話，區將毀滅。”該發言被指抱有同性戀者...