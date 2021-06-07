獨家：Mercari將用AI評價用戶信用擴大分期付款

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【共同社6月7日電】7日獲悉，跳蚤市場APP運營商“Mercari”最快今年夏天正式啟用人工智能（AI）進行獨立的信用審查。通過APP的使用記錄評估買方的信用，決定分期付款的限額。將靈活設置信譽額度，使沒有信用卡的自由職業者和學生等年輕人更易使用。 今年4月，修改後的《分期付款銷售法》施行，全面解禁了採用AI和大數據的信用審查。分期付款銷售是將貨款用2個月以上時間分3次以上回收的方式，Mercari可能是首個正式採用AI的同類公司。 Mercari將推出購買商品後可分期支付貨款的“Merpay Smart支付”。此前分期付款銷售業者原則上必須與信用信息機構合作，掌握年收入、存款、債務等數據，並根據法律規定的計算公式決定信用額度。 Mercari在獲得經濟產業省認定的基礎上，通過AI分析付款情況和商品發貨作業等APP的使用情況，設定適合各人的信用額度。目前最高30萬日元（約合人民幣1.8萬元）的限額也將上調。 例如，如果迅速進行支付或發貨，用戶的信用評價就會提高。無需學歷、工作單位、住址等詳細個人信息。收入不穩定的自由職業者在審查中容易處於不利地位，但如果AI認可其支付能力，則有可能擴大信用額度。 不過日本也有人擔憂，使用AI來決定信用評分的機制不透明。 大學生約4成沒有信用卡，擔心信息外洩而對註冊信用卡敬而遠之的社會人也不少。Mercari計劃自行加強購物後分期付款的結算服務。（完...