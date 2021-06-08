獨家：日本擬將在線診療列入規制改革計劃

Newsfrom Japan

【共同社6月8日電】多名日本政府相關人士7日透露，政府基本決定把從初診起實施在線診療及服藥指導的永久化列入規制改革實施計劃，並將在18日經內閣會議敲定。實施計劃將寫明這是“新冠疫情平息後適應數字時代的制度”，擬在2022年度內啟動。政府還有意將其視作規制改革的支柱，並反映到經濟財政運營指針“骨太方針”中去。 目前在線診療作為防疫措施，與服藥指導一起獲得特例允許。實施計劃擬寫明新冠疫情平息後也將“以安全性和信賴性為基礎原則上解禁”，使特例措施永久化。 在永久化之際，將以家庭醫生實施診療為原則。有意見指出，在線診療無法進行觸診等，可能會漏過一些疾病。對於沒有家庭醫生的患者，將附帶事先對話和掌握體檢結果等條件允許實施初診。 有關如何處理向醫療機構支付的診療報酬目前低於面對面診療，將經中央社會保險醫療協議會（中醫協、厚生勞動相的諮詢機構）反復討論後於年底決定。 在線服藥指導無論以在線、上門還是面對面診療形式均可實施。以運用電子處方系統為首，旨在實現與在線診療的疊加效果。 首相菅義偉在去年的施政演說（所信表明演說）中表示：“為通過數字化提升便利度，將推動在線診療永久化。”他曾指示行政改革擔當相河野太郎等相關閣僚到6月得出結論。（完）