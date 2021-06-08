池田小學兒童被殺事件20週年舉行悼念集會

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【共同社6月8日電】

8日是造成8名兒童死亡的2001年大阪教育大學附屬池田小學（大阪府池田市）校內兒童殺傷事件的20週年。該小學舉行「祈福宣誓集會」，出席者們追悼了8名遇難者。為了「不讓事件被遺忘」，大家重新堅定守護兒童和學校安全的決心，並起誓將繼續傳述悲劇的教訓。

集會由六年級學生、遇難者遺屬和教職人員等約130人出席。在事件發生的上午10點10多分，六年級學生代表敲響了刻有8人姓名的「祈福宣誓塔」的鐘，全體人員默哀。各年級的代表還在塔前獻花。

在職教職人員中唯一經歷事件的校長真田巧（53歲）在集會上強調：「這一時間節點並非終點，只不過是推進學校安全舉措的經過點。」他面朝8名遇難者說，不讓事件被遺忘，「將繼續努力讓學校成為能安全安心學習的地方」。

六年級學生代表稱，在知曉該事件後，「我認為必須通過大家協作互助，實現所有生命都能得到保護的社會。」該學生表示：「將把事件永遠傳述下去，連著8名遇害者那一份一起努力活下去。」

為防控新冠疫情，當天活動並未接待來賓或家長，學生唱歌播放了事先的錄音。除代表外的一至五年級學生在教室裡觀看集會的轉播。

當天該小學還進行了旨在培養孩子保護自己生命能力、自2009年4月起引進的「安全科」授課。

事件發生在2001年6月8日。闖入校園的原死囚宅間守（案發時37歲）用菜刀襲擊學生，造成8人死亡，包括2名教員在內的15人不同程度受傷。池田小學在事件後與遺屬...