日本2021年版環境白皮書推介“人造肉”

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【共同社6月8日電】日本政府內閣會議8日敲定了2021年版《環境･循環型社會･生物多樣性白皮書（環境白皮書）》。其中指出有必要改變生活方式以削減溫室氣體，介紹稱以大豆等植物蛋白加工而成的人造肉將成為“食物選項之一”。 白皮書強調，食品的生產、加工和廢棄等各個環節都會對環境造成負擔。尤其是肉類因飼料運輸、牛打嗝等排放大量溫室氣體，“吃什麼的選擇不斷積累會對環境造成重大影響”。白皮書中還有專欄介紹餐飲店和超市裡人造肉銷售正在增加。 環境省原計劃在2020年版白皮書中寫入減少肉食，但因主管畜牧業的農林水產省面露難色而放棄。此次得以刊載的背景是首相菅義偉提出“到2050年實現去碳化社會”，環境省負責人表示：“生活各方各面均需採取行動的認識在政府內也逐漸擴大。” 鑑於新冠疫情下家庭電力消費和垃圾排放量增加，白皮書還呼籲人們改用再生能源電力、進行隔熱改造及減少食品浪費等。（完）