專家要求警惕奧運期間人員流動 與政府有分歧

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【共同社6月8日電】日本政府新冠對策小組會的專家等認為舉辦東京奧運會和殘奧會帶來的人員流動有可能導致新冠疫情擴大，加強了危機感，正在尋找公佈建議的機會。不過，政府內也出現了不將其作為正式的建議，而是僅作為參考傾聽的動向。兩者之間分歧加大。 ▽責任 “通常可以認為，若在這種情況下舉辦奧運，感染風險將增大。”小組會會長尾身茂7日在參院決算委員會會議上這樣說，表態有意公佈建議。他還強調：“我想，舉辦的風險有哪些，如何能降低，（就此）給出選項是我的責任。” 另一方面，首相菅義偉雖然被在野黨方面強烈要求應該傾聽專家的意見，但仍僅表示“將綜合考慮對策”。 許多小組會成員也與尾身的意見一致。某醫療專家說：“眼見疫情會擴大卻不展示預測的內容，這是不負責任。” 專家等關注的是東京大學副教授仲田泰祐的團隊5月出示的估算結果。內容是如果舉辦奧運導致人員流動增加2%，那麼東京的單日感染人數10月將超過1000人；如果增加6%，那麼將超過1600人。舉辦奧運時如何不增加人員流動，預計將是建議的主要內容。 ▽節日氛圍 東京奧組委以在疫情下也接納觀眾的職業棒球等的實際成果為基礎，反復展開探討，認為比賽場館內的觀眾防疫對策將充分發揮作用。問題在於場館外。設想觀眾在返回自家和賓館途中會去餐飲店等情況，奧組委相關人士苦惱地表示：“可能必須要求觀眾‘直來直回’，但歸根到底只是‘請求’的程度，不具有實效性。” 從附近車站...