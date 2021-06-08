獨家：日本“地區去碳化路線圖”擬公佈排名促進競爭

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【共同社6月8日電】共同社7日獲悉了日本政府為到2050年實現溫室氣體淨零排放目標正在探討的“地區去碳化路線圖”草案。其中寫進以排名形式公佈力爭到2030年度率先實現去碳化地區的舉措狀況，以激活地區間競爭。政府還擬寫入在可以設置的中央和地方政府所有設施引進太陽能發電設備的目標，正在就此協調。 近期將在首相官邸召開的“中央與地方去碳化實現會議”上出示草案。公佈排名旨在促進競爭和推廣成功案例，但能在多大程度上利用太陽能等可再生能源為地理因素所左右，因此條件不利的地區等可能會感到不滿。 政府計劃從離島、農山漁村、市區和住宅區等中選出至少100處先行地區，甄選的具體條件和程序將在本年度結束前彙總。 各地區根據風力、地熱等地區特性引進可再生能源並結合節能等措施，力爭實現家庭、餐飲店等電力消費所產生的溫室氣體淨零排放。排名依據的指標設想包括可再生能源的引進率等。 中央政府將推進在新建和已有設施安裝太陽能發電設備，並促使地方政府積極引進。 對於苦於缺乏人才的地方政府，將在地方創生人才支援制度中設置“綠色領域”，向各地派遣政府和民間的專業人才。 此外，在商品的生產、流通過程中產生的溫室氣體量將像食品標註卡路里那樣印在包裝和收據上，以方便民眾選擇環保商品。 草案還列舉了改為可再生能源電力、住宅節能化、遠程辦公、分散休息日等調整工作方式的具體案例。（完）