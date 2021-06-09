導入“內部碳定價”的日本企業增多

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【共同社6月9日電】作為去碳化措施的一環而導入“內部碳定價”(ICP)的日本企業正在增多。ICP是自行對伴隨業務活動的二氧化碳排放量進行費用換算的做法。將其活用於投資判斷標準的事例也較多，還具有為日本國內碳定價全面鋪開做好準備的一面。 1月導入ICP制度的帝人公司CSR企劃推進部部長大崎修一強調：“把環境對策放在了經營的正中心。”該公司把排放1噸二氧化碳設定為6000日元（約合人民幣350元），作為投資決策時的參考。即使初期投資少，但如果二氧化碳排量大，今後成本會增長，那就有可能放棄投資。 在環境監管嚴格的歐洲，帝人德國工廠的二氧化碳排量超過了上限，通過從其他公司購買排放權，滿足了規定。該公司採用ICP也是著眼於日本國內全面展開討論的排放量交易。 大崎表示：“不僅投資判斷，而且想活用於創造價值（的定價）。”設想的是通過該公司擅長的碳纖維來減輕汽車和飛機重量，用金額明示實現減排的二氧化碳量。 英國的非政府組織（NGO）“CDP”的氣候變化相關最新報告顯示，逾300家日本主要企業中，31%回答已經導入ICP，33%回答擬在2年以內導入，合計達64%，高於歐美企業。化學廠家可樂麗也於3月導入了ICP。（完）