日本新冠疫苗職場接種申請首日受理414份

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【共同社6月8日電】

日本政府8日開始受理新冠疫苗職場接種的申請，東日本鐵路公司（JR東日本）和丸紅等主要企業、大學接連申請。截至下午5點，按會場計算的申請數達到了414份，可見關心程度之高。再加上由地方政府實施的接種，日本政府力爭早日普及疫苗。設想21日開始接種，但也允許老年人接種工作進展較快地區的企業提前實施。

職場接種在大企業率先啟動，但消除與難以自己準備醫務人員的中小企業之間的差距、確保足夠的醫務人員等或成為課題。

日本政府8日下午2點左右在專用網站開始受理。當天，日本生命保險、全日本空輸、東京海上控股、三得利控股、東海鐵路公司（JR東海）等提交了申請。大學方面，廣島大學、慶應大學、運營大阪府立大學和大阪市立大學的公立大學法人大阪等提交了申請。

職場接種的條件是企業自己確保醫務人員和會場。都道府縣確認是否對地方政府的接種工作造成影響。如果獲批，日本政府將向企業等發送疫苗、注射器和冰箱。 使用美國莫德納公司生產的疫苗。要求企業至少讓1000人在相同會場接種2劑。優先推進給老年人和有基礎疾病者接種。政府表示在收到接種券之前也可以接種。

設想的是在企業內診所接種，以及外部醫療機構到企業的會議室實施接種。也可以在企業指定的醫療機構接種。

圍繞對中小企業的支援，東京都醫師會8日表示將與相關團體合作，派出與規模相符合的疫苗團隊。官房長官加藤勝信也在3日的記者會上稱“若中小企業團體提出要求...