東京奧運會難民代表團由29人組成

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【共同社巴黎6月9日電】國際奧委會（IOC）8日宣佈，來自阿富汗、南蘇丹等11個國家的29名運動員組成難民代表團參加東京奧運會。IOC綜合考慮競技水平、性別、地區及比賽項目，在當天執委會會議上敲定此事。2016年里約奧運會首次嘗試讓來自4個國家的10名運動員以特殊身份參加了3個比賽項目，此次大幅擴充支援，代表團人數達到上屆的約3倍。 從內戰中的敘利亞經海上遊到歐洲的女子游泳運動員尤斯拉･馬爾蒂尼等6人繼里約奧運會後再次參賽。出戰柔道、空手道等12個項目的難民代表團將於7月在卡塔爾集合，當月14日前往東京。在早稻田大學進行調整後入住奧運村。女子馬拉松前世界紀錄保持者泰格拉·洛魯佩（肯尼亞）將連續2屆擔任團長。 開幕式上，難民代表團將用五環旗代替各國國旗在希臘之後第二個入場，頒獎儀式以奧林匹克頌歌代替國歌。IOC計劃在2024年的巴黎奧運會和2026年的夏季青奧會（塞內加爾）上也組建難民代表團。 據聯合國難民事務高級專員辦事處（UNHCR）透露，因內戰或衝突逃往國外的難民超過2600萬人，算上國內難民和有意流亡者的話將達到約8000萬人。（完）